Altavilla – Sovizzo. 21enne arrestato: violento con i famigliari torna a casa nonostante il divieto. Avrebbe anche rapinato ed aggredito adolescenti

Nella mattinata del 13 ottobre 2024, i Carabinieri di Altavilla Vicentina hanno arrestato in flagranza di reato B.A.F., un giovane nato nel 2003 a Vicenza e residente ad Altavilla Vicentina, per aver violato i provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Vicenza il 31 maggio 2024. Questi includevano l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, oltre al divieto di dimora nel comune di Altavilla Vicentina.

L’arresto è avvenuto quando B.A.F. ha tentato di rientrare nell’abitazione familiare, mostrando atteggiamenti aggressivi nei confronti dei suoi familiari, nonostante le misure restrittive in vigore. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, il giovane ha continuato con comportamenti minacciosi, costringendo i Carabinieri a intervenire immediatamente.

Dopo l’arresto, B.A.F. è stato condotto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Via Muggia, dove è rimasto in custodia fino all’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata odierna.

In aggiunta alle violazioni dei provvedimenti giudiziari, B.A.F. è sospettato di essere coinvolto in una serie di reati che hanno recentemente scosso le comunità di Altavilla Vicentina e Sovizzo. Diversi testimoni lo avrebbero identificato come autore di minacce e rapine ai danni di adolescenti locali. Gli episodi in questione, che hanno generato preoccupazione tra i giovani e le loro famiglie, si sarebbero svolti con l’uso di minacce verbali e fisiche, e talvolta con l’esibizione di armi bianche, per sottrarre denaro e oggetti di valore.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine avevano già intensificato le operazioni di controllo del territorio, con pattuglie in borghese e interventi mirati per rispondere agli episodi di criminalità segnalati. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera portata dei reati commessi e assicurare alla giustizia tutti i responsabili.