Alta Val Chiampo sempre più ciclabile: inaugurata la pista a San Pietro Mussolino

(Tviweb pubblicherà a breve un servizio video sull’inaugurazione)

A San Pietro Mussolino la nuova ciclabile è realtà. Inaugurata sabato alla presenza di cittadini, Autorità e Istituzioni





Sabato 5 febbraio è stata inaugurata la pista ciclabile che attraversa il territorio comunale di San Pietro Mussolino. L’opera, finanziata dalla Regione del Veneto per un valore di 550.000 € nel primo stralcio e 800.000 € nel secondo stralcio, rappresenta il più importante investimento infrastrutturale degli ultimi decenni per il piccolo comune della Valchiampo.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza simbolica di una classe dell’Istituto “Ungaretti”, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di tutte le Associazioni del paese, oltre a numerosi cittadini. Alla cerimonia erano inoltre presenti i Sindaci di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, gli assessori di Chiampo e Arzignano, i Consiglieri Regionali Joe Formaggio, Milena Cecchetto e Marco Zecchinato, l’on. Maria Cristina Caretta, l’on. Sergio Berlato e il Sen. Luca De Carlo.

Dopo i saluti degli ospiti e la benedizione del parroco il Sindaco, Gabriele Tasso, ha proceduto con il tradizionale taglio del nastro tricolore consegnando ai cittadini questa importantissima opera pubblica che si unisce ai tratti già realizzati o in corso di realizzazione negli altri comuni della valle, prezioso elemento per favorire la mobilità slow, ridurre il traffico lungo la Provinciale e attrarre nuovi visitatori fino all’alta Valchiampo.