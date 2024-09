Alpinista vicentina precipita e viene trattenuta dal compagno: è grave

Intervento del Soccorso Alpino per un grave incidente in montagna. Attorno alle 10.40 Falco 2 è decollato in direzione dei Monti del Sole, dove un’alpinista era caduta percorrendo il primo tratto della via normale al Bus del Diaol, al confine tra Sedico e Sospirolo. Mentre la 40enne di Bassano del Grappa (VI) stava salendo prima di cordata su un passaggio di 4° tiro, si erano smossi dei sassi e lei era volata una decina di metri, trattenuta dal compagno con la corda. Raggiunto il luogo dell’incidente a 1.900 metri di quota, è stato calato il tecnico di elisoccorso, seguito poi da medico e infermiera, che hanno subito prestato le prime cure all’infortunata, che manifestava un sospetto grave politrauma. Caricata in barella, l’alpinista è stata issata a bordo con un verricello di 30 metri e trasportata in un punto agevole per proseguire con le manovre sanitarie. Nel frattempo il tecnico di elisoccorso ha recuperato il materiale e con il compagno si è calato una quarantina di metri fino a recuperare lo zaino dei due all’attacco della via. Entrambi sono poi stati imbarcati da Falco 2. La donna è stata trasportata all’ospedale di Treviso.