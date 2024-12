“Al lupo!” a Mussolente, ma forse è un cane lupo cecoslovacco (video)

Sotto il video



In merito ai recenti avvistamenti di un animale vagante nel territorio comunale di Mussolente, il Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana ha chiarito, su richiesta del Comune, che si tratterebbe presumibilmente di un canide appartenente alla sottospecie Canis lupus familiaris, con caratteristiche riconducibili a un cane lupo cecoslovacco o a un incrocio con questa razza.

In questi giorni la sindaca, Ellena Bontorin, ha infatti voluto coinvolgere il Servizio Veterinario dell’Ulss 7 per un parere sottoponendo al Servizio un video registrato da una cittadina qualche sera fa in zona via Mons. Cuccarollo.

Pertanto, sentito il parere del personale che presta servizio sull’Altopiano e della Polizia Provinciale, maggiormente coinvolta durante le attività di routine sul territorio ma anche sulla base dell’esperienza pregressa, alle dimensioni, alla morfologia, alla colorazione del pelo e alla postura e all’andatura del soggetto ripreso nel video si suppone che l’esemplare in questione sia un cane da lupo cecoslovacco od incrocio con quest’ultimo.

Si invita quindi la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a seguire alcune raccomandazioni per la sicurezza:

· custodire con cura i propri animali domestici, sia di giorno che di notte, verificando che le strutture e le chiusure dei box siano adeguate.

· evitare di lasciare avanzi di cibo o rifiuti accessibili agli animali vaganti.

· segnalare immediatamente eventuali avvistamenti: si invita a contattare il centralino dell’Ospedale di Bassano del Grappa per attivare l’intervento della ditta incaricata alla cattura degli animali vaganti.

“Ringrazio innanzitutto la cittadina che ci ha messo a disposizione il video permettendo di farlo visionare al personale esperto del Servizio veterinario che pure ringrazio.

Avendo potuto chiarire che l’animale avvistato a Casoni è un cane e non un lupo, mi auguro che la cittadinanza ora possa essere più serena. La speranza è quella di riuscire a recuperare l’animale quanto prima dal Servizio veterinario per garantirgli una cura e una custodia adeguata.

Per questo invito tutti a chiamare prontamente il centralino dell’ospedale di Bassano del Grappa in caso di nuovi avvistamenti: collaborando insieme, possiamo affrontare questa situazione con responsabilità e serenità”, dichiara la sindaca di Mussolente, Ellena Bontorin.