Al cinema con tre euro: i film in sala nel Vicentino

Proseguono martedì 9 maggio nelle sale di Vicenza e provincia le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Cinema Odeon popone alle 16.00, 18.00 e 20.30, la visione a costo ridotto di “Un uomo felice” (Francia, 2023, 89’) di Tristan Séguéla. Jean è il sindaco conservatore di una cittadina francese e proprio all’inizio della nuova campagna elettorale sua moglie Edith, dopo quarant’anni di matrimonio e tre figli, gli annuncia di essere un uomo: di esserlo sempre stato nel profondo del suo essere e di voler finalmente iniziare un percorso di transizione. La notizia sconvolge la vita di Jean e scatena una travolgente serie di equivoci, ma sarà infine Jean, e non Edith, a dover rimettere in discussione le proprie convinzioni.

Spostandosi in provincia, direttamente dalla Notte degli Oscar arriva al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa (ore 17.40 e 20.30) “Everything Everywhere All at Once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Al Cinema Busnelli di Dueville troviamo questa settimana, alle 17.00 e alle 21.00, il film “La sorgente dell’amore” (Belgio, Italia, Francia, 2011, 125’) di Radu Mihaileanu. Siamo ai giorni nostri in un piccolo villaggio da qualche parte tra l’Africa settentrionale e il Medio Oriente. Le donne vanno a prendere l’acqua alla sorgente in cima alla montagna, sotto un sole cocente. Lo fanno dalla notte dei tempi. Leila, giovane sposa, propone alle donne di fare lo sciopero dell’amore: niente più effusioni, niente più sesso fino a quando non saranno gli uomini a portare l’acqua al villaggio.

Chiude la carrellata delle proiezioni a tre euro di martedì 9 maggio il Multisala Starplex di Marano Vicentino con, alle 21.10, “Alice, Darling” (Usa, 2022, 89’) di Mary Nighy. Pur apparendo una ragazza come tutte le altre, Alice conserva dei segreti che non ha rivelato a nessuno in merito al suo strano fidanzato. Un viaggio fatto con le amiche e poi anche la scoperta di un omicidio, faranno risalire una serie di verità a galla.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/