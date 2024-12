Aeroporto di Venezia più facile con l’accesso prioritario ai varchi con Telepass

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Telepass, società italiana del Gruppo Mundys, ha introdotto un nuovo servizio di accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Il servizio, denominato “Fast Track”, è pensato per agevolare i viaggiatori, consentendo loro di ridurre i tempi di attesa durante le procedure di sicurezza.

Grazie al Fast Track, i clienti Telepass possono accedere a una corsia preferenziale semplicemente mostrando la carta d’imbarco e il Qr code generato tramite l’app Telepass. Il servizio è gratuito per gli utenti del piano Plus e in promozione fino al 31 dicembre per i clienti del piano Base.

Come funziona il servizio

Per attivare il Fast Track, i clienti devono accedere alla sezione dedicata nell’app Telepass, inserire codice fiscale ed e-mail associati a un contratto attivo, e generare un Qr code che verrà inviato tramite e-mail. Il codice potrà poi essere utilizzato per accedere alla corsia prioritaria in aeroporto. È possibile richiedere fino a un massimo di cinque utilizzi.

La collaborazione con Save Spa

Telepass collabora dal 2018 con Save Spa, società che gestisce l’aeroporto Marco Polo, per integrare servizi di mobilità innovativi. L’aeroporto utilizza già Telepass come metodo di pagamento per i parcheggi, rendendo ancora più comodo e rapido l’accesso alle strutture aeroportuali.

Questo nuovo servizio si aggiunge all’offerta di soluzioni ideate per rendere più fluido il viaggio dei passeggeri, confermando l’impegno di Telepass nell’innovazione per la mobilità.