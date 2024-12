Aereo ultraleggero cade sull’A31: pilota gravissimo, tragedia evitata per un soffio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un ultraleggero modello “Minifox”, prodotto dalla Eurofly, è precipitato la mattina di Santo Stefano, intorno alle 11, lungo il canale di scolo dell’autostrada A31 a Piovene Rocchette, nel tratto vicentino. Il velivolo ha sfiorato decine di automobili che in quel momento transitavano verso l’Altopiano di Asiago e le località turistiche del Trentino.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla drammatica caduta a pochi metri dalle loro vetture.

Alla guida del velivolo c’era un uomo di 63 anni residente a Chiuppano, appassionato di volo. A causa di un’avaria al motore che si è improvvisamente spento subito dopo il decollo da un vicino campo di volo, il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza. Purtroppo, il Minifox è finito nel fossato adiacente l’autostrada, evitando di poco l’asfalto e le auto in corsa.

L’impatto è stato violento, lasciando il pilota incarcerato nella carlinga. I vigili del fuoco di Schio, giunti rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza il velivolo e liberato l’uomo, apparso subito in condizioni critiche. Stabilizzato dal personale medico del Suem, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza con l’elisoccorso di Verona Emergenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico, particolarmente intenso nella giornata festiva, è stato regolato per evitare ulteriori disagi.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 12:30. Il pilota è ricoverato in condizioni gravissime e sta lottando per la vita.