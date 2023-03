AD Dal Pozzo inaugura Ottagono Design Lab

Nuove opportunità di formazione per giovani talenti dell’interior design. È quanto offre Ottagono, la piattaforma dedicata ai professionisti firmata AD Dal Pozzo, che a maggio 2023 inaugura Ottagono Design Lab, il primo percorso formativo in Italia ideato da un’azienda dell’interior design, con partecipazione gratuita, da cui potranno nascere concrete opportunità di inserimento nelle aziende del settore.

Il corso, strutturato in lezioni frontali, workshop, eventi e project work, si terrà da maggio a luglio all’Ottagono Headquarter a Grisignano di Zocco per una durata complessiva di 180 ore e ha l’obiettivo di avvicinare giovani appassionati di design a questo mondo e generare opportunità di lavoro. Gli studenti entreranno in contatto con esperti del settore e avranno la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato per lavorare su progetti reali in aziende e studi di architettura.

Sono già confermati numerosi brand partner, tra cui: Boffi, marchio nato nel 1934 che si distingue per la sua gamma personalizzabile di cucine, bagni e sistemi armadio; Rimadesio, azienda specializzata in sistemi per la suddivisione degli ambienti e la definizione architettonica degli interni; Artemide, sinonimo di competenza nel progetto della luce e dell’innovazione; Vitra, storico brand del design contemporaneo; Paola Lenti, azienda specializzata nell’outdoor che punta alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi materiali;Edra, azienda che unisce tradizione artistica, ricerca tecnologica e materiali di elevatissimo pregio; Technogym, brand che fonde tecnologia e sport in prodotti di alta qualità e design;Glamora, azienda che propone collezioni di wallcovering personalizzate con materiali naturali o sostenibili.

Ottagono Design Lab è un progetto in collaborazione con la start-up Rivoluzione Umana, grazie a cui gli iscritti avranno accesso a un percorso di mentoring per focalizzare un progetto professionale che permetta loro di esprimere i propri talenti al meglio. A fine percorso, Ottagono e AD Dal Pozzo attiveranno un processo di selezione sugli iscritti al corso per offrire loro opportunità di inserimento lavorativo in azienda e negli studi dei brand partner.

«Questo percorso formativo rappresenta per noi un’importante occasione per avvicinare i giovani appassionati di design a questo mondo e offrire loro opportunità concrete di lavoro», ha dichiarato l’Arch. Gionata Dal Pozzo, CEO di AD Dal Pozzo. «La collaborazione con i nostri brand partner e con Rivoluzione Umana ci consente di ampliare ulteriormente le nostre possibilità di trovare i migliori talenti e di offrire loro una reale opportunità di crescita professionale».

Le iscrizioni al corso di formazione Ottagono Design Lab terminano il 7 aprile. Per maggiori informazioni: https://marketing.arredodalpozzo.it/ottagono-design-lab-2023