A4-A31 Valdastico – Pneumatico di un camion si fora e prende fuoco (video)

A31, PRINCIPIO D’INCENDIO DI UN AUTOARTICOLATO A CAUSA DELLA FORATURA DI UNO PNEUMATICO

Alle 14:40, di venerdì 25 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra lo svincolo di Grisignano e la diramazione per l’A31, in direzione Milano, per il principio di incendio di uno pneumatico forato di un autoarticolato. A dare l’allarme un vigile del fuoco in transito, che si è accorto del fumo provenire dall’autoarticolato e l’ha segnalato al conducente, il quale si è subito fermato in una piazzola di sosta. I pompieri arrivati di Vicenza ha raffreddato del tutto lo pneumatico e il cerchione, che stava provocando l’incendio del mezzo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.