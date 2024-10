A31 Valdastico – Furgone contro camion

Un incidente si è verificato alle 18:00, lungo lo svincolo dell’A31 con la Superstrada pedemontana Veneta in direzione Montecchio Maggiore, quando un furgone Daily dei pozzi neri è entrato in collisione con un mezzo pesante, rovesciandosi su un fianco.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Bassano, ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e personale ausiliario delle autostrade. Successivamente si è provveduto alla rimozione del furgone con una gru del soccorso stradale.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 20:30.