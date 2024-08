A Vicenza nuova pista ciclopedonale sul Bacchiglione: iniziati i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di percorso ciclopedonale in via dello Stadio.

«Sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che congiungerà il parcheggio Bassano con viale Margherita, passando sull’argine del Bacchiglione – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Intercettando anche la passerella ciclopedonale già esistente, che conduce all’università. Un’opera finanziata con il Pnrr, per 400 mila euro di investimento, che si concluderà entro quest’anno».

L’opera, finanziata con un contributo Pnrr M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”, CUP B31B22001290001, per un importo complessivo di 400.000 euro, prevede un allargamento del marciapiede esistente a 3 metri in via Bassano, per un tratto di 200 metri, dall’incrocio con via Thiene alla rotatoria con via dello Stadio, con la relativa sistemazione degli attraversamenti per accedere in sicurezza al lato del parcheggio.

In viale dello Stadio, invece, è prevista la creazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo l’argine del fiume, per un tratto di 400 metri che arriverà fino al ponte di viale Margherita. Il percorso, che sarà realizzato in calcestre (materiale drenante) e avrà una larghezza di 2.50, sarà dotato di apposita illuminazione. Anche in questo caso si lavorerà sugli attraversamenti pedonali, sistemando gli abbassamenti e dotandoli di apposita illuminazione. I lavori si concluderanno entro la fine dell’anno.

«Fra pochi mesi comincerà anche un nuovo progetto al di là del ponte di viale Margherita – conclude Spiller -, che congiungerà questo tratto nuovo di ciclopedonale con il centro della città, con una nuova passerella che porterà i pedoni e i ciclisti a piazza Matteotti». Una volta completato, il nuovo tratto di ciclopedonale lungo via dello Stadio, si congiungerà infatti con un secondo tratto di ciclopedonale, di 350 metri, i cui lavori inizieranno in autunno: l’opera, che sarà realizzata lungo il Bacchiglione, parallela a viale Giuriolo, prevede anche la realizzazione di una nuova passerella in acciaio corten per attraversare il fiume.