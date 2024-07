A Vicenza l’auto in sosta vietata che non prende mai multe

Quante volte vi sarà capitato di parcheggiare sulle strisce blu per pochi minuti senza pagare e (correttamente) avete preso una multa? Quante volte avrete parcheggiato in sosta vietata e avete preso la multa? Probabilmente si tratta di eventi occasionali e, dopo essere stati sanzionati, starete sicuramente attenti a non ripetere l’errore.

Ebbene vi è chi a Vicenza, nell’assenza totale di regole che vige in viale Milano, riesce a parcheggiare da anni senza staccare un biglietto di striscia blu o senza curarsi dei passi carrai che occupa, o delle strisce pedonali che impegna o, peggio della sosta in doppia fila incurante dell’intenso traffico che interessa il viale. Di controlli e di multe non se ne parla. Accade in viale Milano all’altezza dei civici 77-83 (luogo dove quotidianamente l’occupazione dei passi carrai, dello stallo di carico-scarico appena creato e delle strisce pedonali o il parcheggio in doppia fila è ormai un’abitudine). Accade tutti i giorni, da sempre. L’interessato è uno straniero proprietario di una monovolume Citroen. L’occupazione dei passi carrai è stata segnalata ai vigili, ma il soggetto in questione riesce sempre a spostarsi prima del loro arrivo. Salvo parcheggiare in un altro passo carraio o su strisce blu senza pagare. A questo punto, la sua capacità di evitare le multe non può che suscitare una certa ammirazione per la “fortuna” che lo accompagna da sempre.