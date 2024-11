A Vicenza la Semifinale Nordest del Premio Cambiamenti, che sostiene le startup visionarie di tutta Italia

Andrà in scena a Vicenza, venerdì 29 alle 9.30, nel complesso universitario di viale Margherita, la semifinale Nordest del Premio nazionale Cna Cambiamenti, che ogni anno seleziona da tutta Italia le migliore startup in chiave visionaria, innovativa e di valorizzazione del made in Italy. L’appuntamento, presentato questa mattina alla stampa dall’assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all’innovazione Leonardo Nicolai, e da Diego Stimoli e Giulia Guatta, rispettivamente presidente e referente giovani imprenditori Cna Veneto, chiamerà a raccolta 20 neo imprese (nate dopo il 1 gennaio 2020) da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che si contenderanno l’unico pass in palio per partecipare alla finalissima nazionale del 13 dicembre a Roma: ad assegnarlo, un panel di tecnici che vedrà in veste di giuria giovane anche 25 associati Jest (Junior Enterprise, associazione di studenti universitari dell’ateneo di Padova).«Come amministrazione comunale – spiega l’assessore Nicolai – siamo più che felici di ospitare un evento di richiamo extra cittadino come l’edizione 2024 del Premio Cambiamenti. Un appuntamento legato al mondo delle imprese e dei giovani, con uno sguardo rivolto al futuro: tutte caratteristiche che si legano perfettamente a un territorio dalla forte vocazione imprenditoriale giovanile come quello vicentino».«Il Premio Cambiamenti Cna – commenta Cinzia Fabris, presidente Cna Veneto Ovest – è un’opportunità straordinaria per sostenere le startup che osano guardare oltre nel valorizzare il made in Italy. In questo contesto, è uno sprone al passaggio generazionale che richiede alle aziende il nostro tempo, ma soprattutto una sfida aperta a tutti coloro che vogliono lasciare il segno nell’artigianato di taglio innovativo, che oggi gode ancora di ottima salute. Le nostre imprese artigiane rappresentano un terreno fertile per nuove idee e il coraggio di fare impresa. Accogliere giovani talenti e prospettive diverse non significa abbandonare la tradizione, ma investirvi per darle nuova forza e continuità. È il momento di costruire un dialogo tra esperienza e futuro, mettendo al centro creatività, innovazione e una visione ambiziosa. Solo così il nostro artigianato potrà continuare a correre alla velocità del mondo che cambia».«Il Premio Cambiamenti – le parole di Stimoli – dimostra ogni anno di essere una formula vincente per permettere alle aziende giovani di spiccare il volo, con tutta la forza del nostro sistema alle spalle. Oggi riusciamo ad alzare ulteriormente il livello, estendendo il contest anche alle idee d’impresa e agli spin-off universitari, che rappresentano un altro grande potenziale da non lasciare inespresso. È un messaggio che rivolgiamo soprattutto alle nuove generazioni: c’è ancora un grande futuro per chi ha voglia di credere nel fare impresa, e nel farla insieme».Dal territorio di Vicenza e Verona saranno 3 le partecipanti: Brandplane, software di ai per rendere il marketing accessibile ed efficiente; La Spezieria, eco-candele lavorate a mano, con ingredienti biologici e materiale riutilizzabile; Saporeeto: piatti pronti per l’alimentazione salutare e sostenibile.Per partecipare come pubblico alla semifinale è possibile registrarsi al link: https://premiocambiamenti.it/qualificazione-alla-finale/nord-est/20mila euro alla prima classificata e altri 10mila in opportunità e servizi su misura per crescere all’interno del sistema Cna. Cambiamenti è il Premio nazionale che l’associazione rivolge dal 2016 alle nuove imprese dal carattere innovativo e orientate alla valorizzazione del pensiero giovane e del made in Italy.L’edizione al via, la numero otto dal lancio dell’iniziativa, s’intitola “Visione – Imprese che guardano lontano” e punta ancora una volta a portare alla ribalta neo-imprese e startup visionarie che con passione e coraggio sviluppano idee, sperimentano, creano e fanno innovazione in chiave diffusa. Il Premio Cambiamenti 2024 è rivolto a imprese di persone o di capitali costituite entro gli ultimi 5 anni (nate quindi dal 1° gennaio 2020) e che non superino ad oggi 50 dipendenti (il regolamento completo è sul sito premiocambiamenti.it).Nel 2023 sono state 1.132 startup e nuove imprese candidate, più 52 rispetto all’anno precedente. Sono 20 quelle arrivate alla semifinale Nordest: 11 dal Veneto, 4 dal Friuli Venezia Giulia e 5 dal Trentino Alto Adige.Le partecipanti saranno valutate da una giuria tecnica, composta da personalità di rilievo nazionale del mondo dell’impresa, dell’università e del network Cna.L’azienda prima classificata vince un bonus di 20.000 euro in denaro o come primo investimento per una campagna di crowdfunding. A disposizione inoltre anche 2 anni di adesione gratuita a Cna e in aggiunta anche l’equivalente di oltre 10.000 euro in voucher servizi presso l’associazione e i suoi partner. Per la seconda e la terza classificate il premio è di 5.000 euro. Tutte e tre le finaliste potranno poi contare su una ricca agenda di incontri, momenti di alta formazione, strumenti, servizi su misura e tante opportunità per crescere.Le aziende selezionate dalle tre regioni del nordest (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) parteciperanno alla semifinale territoriale che è in programma a Vicenza venerdì 29 novembre 2024. Il primo posto nella semifinale darà diritto all’accesso alle finali nazionali in programma nella sede Cna di Roma il 13 dicembre. Lo scorso anno la semifinale nordest ha regalato il pass per Roma alla vicentina Nazena, che trasforma scarti tessili industriali e vestiti usati in accessori e packaging.Partecipare al Premio Cambiamenti è sempre stato riservato alle imprese ma, da questa edizione, saranno accolte anche le idee d’impresa, se supportate però da uno sponsor. Se non è stata ancora costituita una startup, è possibile partecipare con l’affiancamento di un’impresa che si fa carico di credere e sponsorizzare l’idea.Le idee parteciperanno ad un percorso parallelo al Premio e gestito da Feat Ventures che individuerà le migliori e svilupperà insieme a chi le ha proposte, un vero e proprio progetto d’impresa con potenziali investitori.Anche gli Spin-off universitari avranno un loro contenitore in seno al Premio Cambiamenti ma, a differenza delle idee d’impresa, concorreranno al premio finale e vedranno degli eventuali ulteriori riconoscimenti paralleli.