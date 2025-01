A Padova “Lo sguardo delle donne” di Modigliani

“Modigliani – Lo sguardo delle donne”Dal 20 gennaio al 16 febbraio 2025. Centro Commerciale Ipercity

Fino al 16 febbraio, il Centro Commerciale Ipercity ospita “Lo sguardo delle donne”, una mostra dedicata alle straordinarie figure femminili ritratte da Amedeo Modigliani.Questo progetto espositivo porta l’arte fuori dai musei, rendendola accessibile a un vasto pubblico: oltre 200.000 visitatori del centro commerciale avranno l’opportunità di incrociare “lo sguardo delle donne” di Modigliani.

Già più di 40 scuole hanno confermato la loro partecipazione, con visite guidate e laboratori didattici. Allestita negli spazi di Ipercity e fruibile gratuitamente negli orari di apertura del Centro, la mostra si sviluppa come un percorso immersivo, con opere retroilluminate, litografie certificate, stampe in alta definizione e una coinvolgente esperienza di realtà virtuale. Un viaggio tra passato e presente, in cui le opere iconiche di Modigliani dialogano con l’arte contemporanea e la street art.La “Modigliani VR Experience” consente di entrare virtualmente in quattro celebri dipinti dell’artista livornese, offrendo ai visitatori una prospettiva unica sulla sua vita, le sue muse ispiratrici e le storie che si celano dietro ogni quadro.La mostra affronta tematiche profonde legate alla femminilità, alla bellezza, all’amicizia, alla rivalità, all’amore e alla guerra, esplorate anche attraverso il contributo di due artiste locali: la visual artist Anna Shalaby e la street artist Carolina “Carolì” Blanco. Le loro opere offrono una lettura contemporanea della figura femminile, creando un ponte tra le visioni di ieri e di oggi.



“Lo sguardo delle donne” rappresenta non solo un’opportunità per ammirare uno degli artisti più amati del Novecento, ma anche un’occasione per coinvolgere il territorio.La mostra è pensata per essere inclusiva e accessibile a tutti, grazie a tour guidati, un bookshop tematico e strumenti di supporto come QR code, audio descrizioni e didascalie in braille. Curato da ELV – Culture of Innovation e organizzato da Ipercity, il progetto si inserisce nella tradizione culturale del Centro Commerciale, che negli anni ha ospitato esposizioni dedicate a Keith Haring, all’arte pop e alle fotografie di Red Bull Illume. Per maggiori informazioni: www.ipercity.it