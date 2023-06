A Noventa Vicentina la prima edizione del “Noventa Wine Festival”

Venerdì 9 e sabato 10 giugno la Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Noventa Vicentina, organizza in Piazza IV Novembre la 1° edizione di “Noventa Wine Festival”.

“La manifestazione – spiega il sindaco Mattia Veronese – che avrà un momento inaugurale venerdì 9 giugno ore 18.09 in piazza IV Novembre, è suddivisa in due giorni, vedrà numerose iniziative quali: masterclass a cura di degustatori Ais, degustazioni vini dei Colli Veneti, intrattenimento musicale e visite serali in Villa Barbarigo. Ben sette sono le Cantine vitivinicole presenti con i loro stand”.

Per tutte le serate sarà operativo un ricco stand gastronomico.

“Complimenti a tutti i Volontari della Pro loco e ai ragazzi della Consulta Giovanile NovAzione per l’organizzazione” – conclude Veronese.