A Noventa Vicentina apre il parcheggio tra via della Repubblica e via Zanettini

Sono quasi ultimati i lavori del nuovo parcheggio tra l’incrocio di via della Repubblica e via Zanettini. Manca solo il posizionamento dei lampioni e la piantumazione di piante e siepe perimetrale; interventi che verranno eseguiti nelle prossime settimane. “Nel frattempo il parcheggio è praticamente finito e quindi già dalla mattinata di domani, martedì 19 settembre, potrà essere utilizzato – spiega il sindaco Mattia Veronese – è uno spazio che avrà particolare utilità per i giorni di mercato, durante fiere ed eventi in piazza e soprattutto per chi accompagna i ragazzi a scuola nei momenti di entrata e rientro”.