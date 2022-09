A Lonigo settimana della Mobilità tra ambiente e movimento

Dal 15 al 22 settembre torna a Lonigo la “Settimana della Mobilità Sostenibile”, nata dalla sinergia tra l’assessorato allo sport e alle politiche giovanili e l’assessorato all’ambiente. E quella di Lonigo sarà infatti una settimana dove le molte proposte riguarderanno sia la mobilità che il movimento, anche grazie alle molte associazioni coinvolte dal Forum per l’Ambiente: Cai Lonigo, Fiab Vicenza, Stra, Leo Basket, Liona Bike Club e Nordic Walking Lonigo. Eventi rivolti a tutti: bambini, adulti, famiglie. “Una settimana che torna per sensibilizzare la nostra città a stili di vita più sostenibili – commenta l’assessore allo sport Andrea Castiello – perché cambiando noi come cittadini, anche la salute del nostro pianeta ne trae vantaggio. Il nostro dovere come amministrazione è di investire in best practices per raggiungere questi obiettivi, coinvolgendo enti, associazioni e non ultimi i cittadini”. “Sono ben felice di associare il mio assessorato all’ambiente con questa iniziativa fortemente voluta ed organizzata in collaborazione con il collega Castiello – dichiara l’assessore all’ambiente Alberto Bellieni – tanto più in un periodo storico come quello attuale, dove la sensibilizzazione alla sostenibilità diventa estremamente attuale così come qualunque comportamento volto a contenere consumi e favorire stili di vita sani e virtuosi nel rispetto della natura”. Si inizia giovedì 15 settembre con un evento targato Cai, alle ore 20.30 presso le Barchesse di Villa Mugna: il racconto fi viaggio “Sul Cammino di Carlo Magno”. Venerdì 16 settembre giornata dedicata alla bicicletta: la proposta è quella di usare la bicicletta per gli spostamenti locali durante la giornata, condividendo sui social le foto usando l’hasthtag #LonigoBikeDay. Sabato 17 settembre dalle ore 9 alle 18 in Piazza Garibaldi andrà in scena il torneo di basket “Baskettiamo in piazza” e la presentazione delle prime squadre a cura di LeoBasket. Alle ore 15, invece, presso il Parco Ippodromo con ingresso da via Roma si terrà un corso base di nordic walking. Domenica 18 settembre alle ore 9 biciclettata per famiglie con ritrovo in piazza Garibaldi, insieme a Liona Bike. Dalle 9 alle 18, in Piazza Garibaldi la seconda giornata di “Baskettiamo in piazza”. Martedì 20 settembre alle ore 20.30 presso la sede Cai locale, il forum per l‘ambiente e Fiab Vicenza presentano “Cambia stile, vai in bici!”. Giovedì 22 settembre alle ore 20.45 ancora la sede Cai locale ospiterà Antonella Giacomini con la presentazione del libro “Volevo vedere la Tundra”.