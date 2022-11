A LONIGO NASCE IL PROGETTO “AVRÒ CURA DI ME”  A SUPPORTO DELLE DONNE CON TUMORE AL SENO

Il Comune di Lonigo entra nella Fondazione QuVi, Fondazione di comunità vicentina per la qualità di vita, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita della comunità locale attivando le risorse del territorio e promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale. Con l’entrata nella Fondazione, viene aperto un fondo per sostenere concretamente un progetto per l’assistenza di donne con tumore al seno. Servizio di Elisa Santucci.

Nasce così il progetto “Avrò cura di me”, che ha la finalità di attivare nel Comune di Lonigo un servizio concreto di supporto psicologico, sociale e materiale per le donne che devono affrontare la problematica del tumore al seno con forza e coraggio.

“Siamo partiti dal desiderio di una donna – spiega il presidente della fondazione Sante Bressan – che, a seguito di un tumore al seno, con grande forza e coraggio, vuole offrire servizi concreti alle donne con tumore al seno del territorio di Lonigo e dintorni. Abbiamo indagato i bisogni delle donne del territorio di Lonigo e delle associazioni locali che si occupano di questo tema – Lilt Vicenza, Andos e Convivio – rilevando la necessità di creare uno sportello per i servizi carenti e di supporto alle attività già esistenti. Con queste premesse, abbiamo incontrato i massimi esperti nell’ambito del tumore al seno per sviluppare un progetto mirato: oncologi senologi e chirurghi senologici delle Breast Unit di Verona e Vicenza, le associazioni locali, il Sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello e l’assessore ai Servizi Sociali Sandra De Marzi. Svolgendo la nostra funzione di inter-mediatori filantropici, come Fondazione di Comunità, abbiamo unito i pezzi che ciascuno di questi interlocutori mette a disposizione, per dare forma, come accade per i puzzle, a questa nuova opportunità per il territorio di Lonigo e dintorni.”

“Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto – commenta il Sindaco di Lonigo Pier luigi Giacomello – e per dare il nostro contributo concreto e continuativo abbiamo deciso di entrare nel Fondo QuVi e di mettere a disposizione per il progetto uno sportello, che sarà ubicato in due sale presso Palazzo Pisani, sede storica e prestigiosa del Comune nel centro della città. Nello sportello di palazzo Pisani, aperto per dare un supporto psicologico, sociale e materiale alle donne operate al seno, troveranno posto le associazioni Lilt Vicenza, Andos e Convivio, che avranno quindi una loro sede presso la Città di Lonigo, e con le loro operatrici potranno svolgere le loro attività peculiari che contraddistinguono queste 3 associazioni così importanti per le donne operate al seno”. “Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo come amministrazione a questo importante progetto di supporto per la salute delle donne” – conclude l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lonigo Sandra De Marzi.