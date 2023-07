A fuoco rimessa di una villetta nel Vicentino: auto distrutta

Domenica sera, alle 22:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Soprachiesa a Colceresa per l’incendio del seminterrato di una viletta: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Bassano del Grappa e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato tutto il piano dello scantinato, evitando la propagazione del rogo al piano terra. Gravemente danneggiata dalle fiamme un’auto, una piccola officina adibita alla manutenzione degli attrezzi di giardinaggio, vario materiale messo a deposito. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo le 2.