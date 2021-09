A CHIAMPO IMPORTANTI SCONTI SULLA TARI

Il sindaco Matteo Macilotti e l’assessore al Bilancio e Commercio Giacomo Faedo: “Le nostre attività commerciali hanno attraversato un periodo molto difficile, soprattutto bar e ristoranti. Abbiamo così determinato sconti che arrivano al 100% per alcune categorie, in modo da aiutarle. Le nostre attività sono fondamentali per la vita economica e sociale della nostra città. Se muoiono loro, muore anche la città”

Il Comune di Chiampo, nell’ultimo consiglio comunale, ha approvato l’applicazione di importanti agevolazioni contributive sulla Tari, rivolte soprattutto al settore del Commercio, al fine di agevolare gli operatori economici della Città di Chiampo, particolarmente danneggiati dalle chiusure degli scorsi mesi a causa della pandemia covid.

La delibera prevede un totale di agevolazioni che ammonta a circa 136.000 euro.

“Abbiamo voluto che le agevolazioni fossero dirette ed immediate, senza quindi che le imprese dovessero richiedere al Comune l’agevolazione, con lo sconto applicato direttamente in bolletta” precisa l’assessore Faedo.

“Inoltre abbiamo voluto individuare delle specifiche aliquote di agevolazione in base ai diversi settori merceologici, in modo da poter aiutare maggiormente le imprese che più hanno subito ripercussioni negative a causa delle restrizioni dovute al covid. Verranno quindi applicate 5 aliquote di sconto sulla tariffa rifiuti, direttamente nella bolletta che il Comune emetterà e che ciascuna impresa riceverà”.





Ecco gli sconti determinati dall’Amministrazione Comunale di Chiampo:

Sconto del 100% (Esenzione totale) per musei, teatri, associazioni, agenzie viaggio.

Sconto dell’80% per il settore della ristorazione (bar/ristoranti)

Sconto del 60% per le fiorerie

Sconto del 30% per gli esercizi di vicinato non alimentari

Sconto del 18% per altre attività economiche non ricomprese nelle precedenti, ad esclusione degli alimentari/agenzie/studi professionali/banche