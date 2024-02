A Carnevale… ogni dolce vale con Campagna Amica

Frittelle, crostoli e rufioi, i dolci tipici del Carnevale vicentino, sono da oggi disponibili nei mercati di Campagna Amica di Vicenza e provincia. Realizzati con le materie prime rigorosamente del territorio e sulla base di antiche ricette che si sono tramandate di generazione in generazione, i dolci tipici del periodo riempiranno di gioia e colore i mercati di Campagna Amica e permetteranno ai visitatori di portarli sulle loro tavole per festeggiare in armonia e buon gusto.

“Quando si mangiano i dolci tipici del Carnevale – commenta Coldiretti Vicenza – specie se in famiglia, si respira un’atmosfera coinvolgente e godereccia. Degustare i prodotti di Campagna Amica, realizzati in modo attento e genuino, poi, rappresenta per molti anche l’occasione per sfidare l’abilità dei produttori e cimentarsi ai fornelli per provare a fare di meglio. Un compito non sempre semplice, ma che di certo coinvolge spesso nonni e nipotini, ma anche gli adulti, che vogliono dimostrare a se stessi di essere all’altezza”.

I mercati di Campagna Amica che aderiscono all’iniziativa sono quello di Marostica (Piazzale Stazione), l’8 febbraio dalle ore 10, Vicenza (Via Generale Dalla Chiesa), il 9 febbraio dalle ore 16, Creazzo (Piazza San Marco), il 9 febbraio dalle 10, il mercato coperto di Vicenza (Contra’ Cordenons 4), il 10 e 11 febbraio dalle ore 10, Malo (Strada Pasubio 13 – Cantina Vitevis) dalle 10, Castelnovo (Piazza San Vitale) il 13 febbraio dalle 16.

Ed al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, questo weekend, dalle ore 10, sarà possibile lasciarsi ispirare per scaldare il cuore degli innamorati con un dolce e delizioso regalo d’amore.–

Matteo Crestani