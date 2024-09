A 31 Valdastico – Scontro fra due auto: una persona ferita

Domenica alle 21:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 tra lo svincolo di Dueville e l’intersezione per la superstrada Pedemontana Veneta per lo scontro tra due auto: un ferito.

La squadra dei vigili fuoco accorsa da Vicenza ha messo in sicurezza i mezzi, mentre una persona rimasta ferita è stata assistita dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Sul posto la polstrada e personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.