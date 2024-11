26 nuovi agenti per Questura di Vicenza e Commissariato di Bassano. Finco: “Segnale importante dal Governo”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, commenta le 26 nuove assunzioni previste per la Questura di Vicenza, di cui una parte sarà destinata a Bassano del Grappa: “Un altro segnale importante dal Viminale per il nostro territorio, dopo il via libera alla nuova sede del commissariato di Bassano del Grappa. Potenziare questo presidio con nuove forze è fondamentale per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini” ha dichiarato il primo cittadino.

“È evidente – prosegue Finco – che la Questura di Vicenza e, in particolare, il territorio bassanese meritano la giusta attenzione da parte del Governo, che in questi mesi non è mai venuta meno. Ho avviato fin da subito un dialogo con Roma per rappresentare le esigenze del nostro territorio, e voglio ringraziare in particolare il sottosegretario Nicola Molteni per la sua disponibilità e il costante supporto. Sono convinto che, con la collaborazione e progetti concreti, riusciremo a ottenere i risultati sperati”.

“Nei prossimi giorni – continua il sindaco – chiederò un incontro al Questore di Vicenza per affrontare le questioni che riguardano il Bassanese e il comparto sicurezza in generale. Sono convinto che il dialogo costante e il confronto con le forze dell’ordine presenti sul territorio siano fondamentali per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di degrado e criminalità, garantendo un contesto sicuro per la comunità”.

Zecchinato (Lega) – Veneto

“La sicurezza è un tema molto sentito dai cittadini, e purtroppo negli ultimi tempi la città di Vicenza e la provincia stanno diventando sempre meno sicure. Il capoluogo berico, ad esempio, è sempre più ricettacolo di criminali, che creano insicurezza nella popolazione. Ma il nuovo piano di assegnazione delle Forze dell’Ordine operativo per dicembre porterà nella provincia palladiana 26 nuovi agenti di pubblica sicurezza che verranno suddivisi anche con Bassano del Grappa. Una buona notizia arrivata in queste ore per il vicentino direttamente dal Ministero dell’Interno”. Lo comunica con soddisfazione il consigliere regionale vicentino Marco Zecchinato (Lega – Liga Veneta).

“La città capoluogo di provincia assieme a Bassano del Grappa – continua Zecchinato – potranno così beneficiare di un maggior presidio del territorio, visto il livello purtroppo sempre più alto di fatti criminosi, comprese le risse tra baby gang e gli atti predatori come i furti in casa o nelle aziende e le spaccate nei negozi. Il piano delle assegnazioni delle Forze dell’Ordine sul territorio berico che diventerà effettivo da dicembre p.v.: 6 ispettori e 18 agenti andranno a rinforzare gli organici della Questura di Vicenza e del commissariato di Bassano del Grappa; altri 2 poliziotti saranno invece destinati al compartimento della polizia stradale. Ottimale sarebbe stato un numero di 70 agenti in più per vigilare sul territorio vicentino, ma nel contempo l’arrivo dei 26 ci fa tirare un sospiro di sollievo”, conclude Marco Zecchinato.

