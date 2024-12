21enne veneto salva una donna dalla furia dell’ex compagno. La stava aggredendo con coltello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri, 2 dicembre, un giovane veronese di 21 anni, Alen Halilovic, ha messo a rischio la propria vita per fermare un’aggressione e salvare una donna. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, mentre Alen stava guidando un furgone per una consegna.

Lungo il suo percorso, Alen ha notato un’auto ferma con le portiere aperte e un uomo armato di coltello che stava aggredendo una donna, una 45enne del Mantovano. La vittima era stata avvicinata dal suo ex compagno, un 53enne modenese che non aveva accettato la fine della loro relazione e aveva deciso di affrontarla.

L’uomo ha cercato di costringere la donna a salire nella sua auto, probabilmente con l’intento di portarla altrove e ucciderla. Nonostante il pericolo, Alen non ha esitato e si è fermato. È sceso dal suo furgone, ha ripreso la scena con il cellulare e ha chiesto aiuto, cercando di fermare l’aggressore. Il suo intervento ha fatto sì che l’uomo si fermasse e cercasse di fuggire.

Proprio in quel momento, un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto e ha trovato la donna sanguinante per i colpi inferti alla gola. Nel frattempo, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dai carabinieri dopo alcune ore, mentre cercava di fuggire verso la provincia di Modena. Nell’auto è stato trovato il coltello usato nell’aggressione.

Il 53enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita grazie all’intervento tempestivo del giovane e dei soccorsi.