Zingaretti segretario Pd positivo al Coronavirus

Il Coronavirus sta creando non poche preoccupazioni in tutta Italia ed ora anche i politici cominciano ad essere contagiati: dopo gli assessori di Emilia e Lombardia ora è la volta di un segretario di partito.

Il segretario del Pd lo ha annunciato con un video su Facebook: «I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!»