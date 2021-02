Zaia oggi: “Attenzione, i ricoverati stanno aumentando”

I DATI – Su 37811 tamponi in 24 ore, i positivi trovati sono 1062, quindi il 2,81%. I casi in un anno sono stati 328078, i positivi attuali sono 22297. I ricoverati sono 1394, dei quali 1255 in area non critica (+46) e 139 in terapia intensiva (+3), per la prima volta dal 1 di gennaio c’è un aumento, e siamo preoccupati. I morti sono 9742, +21.

VACCINI – Al netto degli 8 milioni di fornitura, da ieri 22 febbraio al 31 marzo abbiamo fornitura comunicata di 610mila dosi, tra Pfizer, Astra e Moderna. Possiamo quindi aggiornare il nostro calendario. Fino a ieri abbiamo avuto un calo lieve ma costante dei ricoveri, invece oggi c’è una inversione di tendenza. E i malati arrivano già gravi e si aggravano in fretta. Non ci sono focolai in Veneto. Non abbiamo grandi numeri di isolati con variante inglese. Vedo un allentamento dell’attenzione. Dobbiamo invece essere responsabili singolarmente.