Zaia in diretta: “Tamponi veloci 24 ore su 24 in ogni ospedale”

In diretta il presidente della Regione Veneto torna a parlare alla luce delle regole del nuovo Dcpm.

LA NOVITA’: TAMPONI RAPIDI H24 IN OGNI OSPEDALE

“Per ogni Ulss apriremo centri aperti per 24 ore per i tamponi rapidi. In Veneto anche nei momenti peggiori non siamo mai scesi sotto i 200 posti di terapia intensiva per pazienti non Covid. I trapianti non sono mai stati sospesi”.

L’APPELLO AI CITTADINI

“L’appello ai cittadini è sempre lo stesso: evitate gli assembramenti, portate la mascherina”.

IL NUOVO DECRETO

“Gli orari sfalsati a scuola sono adatti a realtà metropolitane non al nostro territorio. Non tifo per il lockdown nè perchè le scuole chiudano. Osservo che la didattica mista o alternata negli ultimi anni delle superiori mi sembra una misura di buon senso, mentre la soluzione degli orari sfalsati a scuola, previsti dal Dpcm, sono adatti a realtà metropolitane non al nostro territorio. Studieremo la cosa insieme all’Ufficio scolastico per trovare soluzioni adatte al nostro territorio”.

AUTONOMIA DELLE REGIONI NELLE DECISIONI

“Chiedo che nelle misure restrittive ci sia l’autonomia delle Regioni, ma se il Governo ha informazioni per cui possono essere consigliate alcune misure lo faccia formalmente. Il Dpcm dice che i governatori possono fare misure restrittive, e dice che nel momento in cui vuole misure estensive, queste vanno negoziate col ministro. Noi non abbiamo un comitato tecnico scientifico, per cui il Ministero è bene che si avverta. Chiedo che ci sia un obbligo formale da parte del governo altrimenti questo è un Dpcm zoppo sul piano delle competenze”.