Volontariato civico a Brendola, arriva il Regolamento

E’ stato approvato nell’ultimo Consiglio Comunale il Regolamento del Volontariato. “Un modo per disciplinare la cittadinanza attiva” – afferma il Sindaco Bruno Beltrame.

“Consci dell’incremento in corso della domanda di welfare da parte della collettività, in futuro gli apporti del volontariato e delle imprese saranno sempre più necessari per supportare ed integrare la gestione dei servizi di pubblica utilità da parte dell’ente locale, in un meccanismo di sussidiarietà circolare che vede tutte e tre le parti agire in sinergia per uno scopo e dei benefici comuni – spiega l’assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero – èer tale motivo come Amministrazione abbiamo deciso di disciplinarne con regolamento il reclutamento nonché l’attività dei singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intenderanno collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Brendola”.

Ci sarà quindi un vero e proprio “Registro comunale dei volontari civici individuali”, accuratamente compilato e aggiornato conformemente alle iscrizioni ed ai recessi. Esso costituirà un elemento probatorio essenziale per individuare i singoli volontari, identificando quindi anche chi siano i soggetti assicurati da eventuali sinistri.

“Siamo convinti come amministrazione – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – che il percorso intrapreso aiuti e accresca il dialogo fra amministrazione e cittadini in un’ottica di condivisione e collaborazione fondamentale per il bene della comunità.”