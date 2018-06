VILLAVERLA – Oggi l’assemblea generale di Federmeccanica

Oggi, a partire dalle 14.30, si terrà l’Assemblea Generale 2018 di Federmeccanica dal titolo: IMPEGNO per l’evoluzione delle Imprese, del Lavoro, della Società. Per la prima volta l’assise si svolgerà all’interno di una fabbrica, la Telwin, in Via della Tecnica 3, a Villaverla. L’esperienza maturata attraverso l’idea di “Rinnovamento” presente nel Contratto Collettivo Nazionale, la consapevolezza che nonostante i segnali di ripresa ci sia ancora molto da fare, hanno contribuito alla formulazione del volume intitolato “Impegno.” L’energia della Quarta Rivoluzione Industriale sta rafforzando in molte imprese metalmeccaniche il convincimento che nelle aziende non si genera solo valore economico, ma anche consapevolezza di sé, dignità, inclusione, crescita umana e culturale, solidarietà e mobilità sociale. In questa prospettiva l’Impegno ha come obiettivo la creazione di aziende capaci di essere di successo e allo stesso tempo a “misura d’uomo”. Per costruire giorno dopo giorno un nuovo Umanesimo Metalmeccanico.

La vision di Federmeccanica e dei suoi imprenditori esce così dalle pur suggestive e stimolanti dichiarazioni di intenti per diventare Progetto. Una sfida assunta consapevolmente e declinata in Dieci punti non esaustivi, ma indicativi degli obiettivi che l’industria metalmeccanica italiana, con tutti i suoi attori, può e deve impegnarsi a raggiungere.