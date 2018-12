VICENZA – Una pizza per Team for children Vicenza

Con una pizza si può contribuire a fare del bene. È questo il forte messaggio che Team for children e Corte dei ciliegi di Longare lanciano attraverso un’iniziativa sposata dal ristorante-pizzeria alle porte di Vicenza.

“Il contributo di tutti è fondamentale – spiega la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – ma quando la proposta va al di la di una semplice iniziativa di raccolta fondi, si capisce che ci sono i presupposti per una collaborazione e per crescere assieme nel nome della solidarietà”.

Così è nata la collaborazione tra l’Associazione vicentina e la Corte dei ciliegi, che ha portato alla nascita della pizza Juliette, una pizza solidale che servirà a raccogliere fondi per l’acquisto di due poltrone-letto fondamentali per consentire ai genitori dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale di stare al loro fianco più comodamente.

“Non ci si pensa, ma ci sono genitori costretti a restare settimane, giorno e notte – prosegue la presidente Scarrico – al fianco dei loro bambini ricoverati in ospedale. E per loro poter disporre di una poltrona comoda, dove riposare e dormire, non è affatto così scontato. Gli ospedali, infatti, hanno poche poltrone-letto, quindi ci siamo immediatamente attivati per far fronte a questa esigenza, che significa garantire un ricovero dignitoso ai piccoli ed ai loro genitori”.

Corte dei ciliegi ha sposato l’idea, dalla quale è nato il progetto di acquisto di due poltrone-letto, una per l’ospedale di Vicenza ed una per quello di Bassano del Grappa, di cui si farà carico il ristorante-pizzeria.

“Un progetto di valore – conclude la presidente Scarrico – che punta i riflettori sulla pizza, nel caso specifico Juliette, da sempre alimento prediletto per le famiglie e che, in questa occasione sarà anche solidale, nonché una buona idea, con l’approssimarsi del Natale, per fare una buona azione”.