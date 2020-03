VICENZA – Torna il mercatino d’antiquariato “Non ho l’età”

Domenica 8 marzo, “Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” sarà in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello fino a piazza dei Signori e piazza Biade, con una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, oggetti in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato.

La mostra mercato, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive del Comune, si preannuncia ricchissima, con numerosi espositori provenienti da tutta Italia.

“Normalità, è quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Dobbiamo ‘riprenderci’ la nostra vita, vivendo le opportunità che Vicenza può offrire con tutte le precauzioni del caso ma con serenità – dichiara l’assessore alle attività produttive e al turismo -. Questa edizione del mercatino dell’antiquariato assume una dimensione ancor più simbolica. Torniamo a vivere il nostro centro storico, a visitare i nostri monumenti, a rilassarci nei nostri bar e ristoranti”.

“A.A.A. – Arte, Arredi, Allestimenti”, lo spazio dedicato alla casa e alla persona, sarà in corso Fogazzaro e piazza Matteotti, con un accattivante mix tra antico e contemporaneo, artigianato e arte.

Tra le foto del mercato pubblicate su Facebook e Instagram, utilizzando l’hashtag #nonholetàvicenza, verranno scelti gli scatti più interessanti che verranno poi premiati con un “dolce” omaggio.

Al punto informazioni in piazza dei Signori si avrà a disposizione personale per l’assistenza, con le mappe del mercato e della città di Vicenza ed i gadget di Non ho l’età.

Per aggiornamenti sulle attività di Non ho l’età consultare il sito internet www.antiquariatovicenza.it, la pagina facebook www.facebook.it/Antiquariato.Vi e il profilo instagram Non ho l’età.