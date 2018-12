VICENZA – Rotaract Club Vicenza per Team For Children Vicenza

I ragazzi del Rotaract Club Vicenza hanno consegnato al Team For Children il ricavato raccolto durante l’aperitivo di beneficenza natalizio. La presidente del club vicentino Benedetta Costanza Bedin assieme ai Presidenti del Rotary Berici Walter Fortuna, Rotary Palladio Carlo Dalla Pozza e la presidente Inner Wheel Vicenza Mary Bruttomesso hanno consegnato nelle mani della vicepresidente della Team For Children Onlus Veronica Tomasetto i soldi raccolti grazie a un aperitivo natalizio gastronomico di beneficenza gentilmente ospitati presso la biblioteca internazionale La Vigna.

“Il nostro contributo sarà a favore dei bambini prematuri”, spiega la presidente Benedetta Costanza Bedin, “infatti servirà per creare dei body interamente formati da fibre antisettiche per bambini che alla nascita possono pesare solo 500 grammi”. I body saranno destinati a bambini nati prematuri affinché possano dare un contenimento e confine, dato precedentemente dal liquido amniotico. Inoltre rappresentano, per i genitori di un bambino ricoverato in Tin (Tearpia infantile neonatale), un alto valore psicologico: papà e mamme vedono il proprio bimbo vestito, così la situazione appare meno difficile.