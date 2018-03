VICENZA – In ricordo di Edoardo De Ecclesiis, il “piccolo guerriero”

“Ricordiamo un piccolo guerriero, Edoardo De Ecclesiis, non un ragazzino con tanta voglia di vivere, ma sconfitto dalla malattia. Vogliamo che la sua gioia possa contaminare i coetanei, ma anche le famiglie che stanno affrontando un percorso non certo facile, ma che va affrontato con forza e fiducia, sicuri che Team for children Vicenza ci sarà sempre”. Con queste parole la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico, ricorda il piccolo Edoardo di Lerino di Torri di Quartesolo, che a 16 anni è stato vinto dalla malattia, ma ha lasciato nel cuore di tutti un segno indelebile di forza e speranza. Per non dimenticare il “piccolo guerriero” Team for children Vicenza Onlus, con il Patrocinio del Comune di Vicenza, ha organizzato Stanza26 NekTribute, un concerto di beneficenza il prossimo sabato 17 marzo alle 20.45 al Teatro Astra di Vicenza. Il progetto musicale “Stanza 26” nasce nel luglio 2012 come tributo ad un grande artista della musica pop/rock italiana, ovvero Filippo Neviani in arte NEK. La band unisce l’esperienza musicale maturata negli anni dai suoi musicisti alla passione per la musica di questo artista. I brani di Nek proposti nei live sono quasi stati tutti ri-arrangiati in chiave più rock, permettendo così di dare anche ai brani più vecchi del repertorio, una nuova vita ed un maggiore spessore e impatto emotivo anche per il pubblico. Tutti i musicisti della band vantano già diverse esperienze in ambito musicale e hanno militato in diverse band del Veneto spaziando dal pop al rock, all’hard rock al jazz, al surf, al progressive rock. Gli Stanza 26 sono un bel mix di energia, melodia e sano rock: una passione senza tempo che coinvolge gente di tutte le età e per la serata saranno affiancati anche dai ballerini del Centro Artistico Urbano Ritmo Metropolitano. L’entrata è libera. Per informazioni contattare il 392.4854147.