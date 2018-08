VICENZA: Prima visita ufficiale della delegazione di Annecy, città gemellata

Prima visita ufficiale alla città gemellata di Annecy (Francia) per la nuova amministrazione berica. Venerdì scorso 3 agosto si sono infatti recati nella città dell’Alta Savoia l’assessore alla trasparenza Isabella Dotto e il consigliere comunale Leonardo De Marzo, accompagnati da Diego Sammarco, funzionario comunale del settore Cultura (comprendente anche l’ufficio gemellaggi), in occasione della tradizionale Festa del lago, cui ogni anno vengono invitati gli amministratori delle città europee gemellate con Annecy e alla quale partecipano oltre 150 mila persone.

“Siamo stati accolti molto calorosamente – dichiara l’assessore Dotto – e abbiamo subito percepito quanto la città tenga a mantenere i rapporti di gemellaggio con Vicenza. Dal canto nostro, per conto del sindaco Francesco Rucco e di tutta la nuova amministrazione, abbiamo assicurato che è volontà nostra non solo mantenere il rapporto, ma anche accrescerlo nel tempo, come del resto ha espressamente scritto il sindaco nelle due lettere che abbiamo consegnato personalmente nelle mani del sindaco del Comune nuovo di Annecy, Jean Luc Rigaut, e al sindaco del Comune delegato di Annecy, Dominique Puthod. Sabato mattina, prima del ricevimento ufficiale in municipio – aggiunge l’assessore -, abbiamo partecipato ad una riunione tecnica in cui la vicesindaco Mireille Brasier, assieme al responsabile amministrativo dell’organizzazione del gemellaggio, ci ha proposto alcuni progetti di carattere culturale, artistico, musicale e sportivo da attuare assieme. Ci attiveremo quindi al più presto per riferire al sindaco le novità, con l’auspicio di poter raccogliere queste nuove occasioni di reciproca conoscenza e collaborazione”.