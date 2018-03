VICENZA – L’arte a tavola dal 400 al Rococò

Dopo la prima conferenza che ha riservato un affascinante viaggio dall’età antica al medioevo, torna “Arte a Tavola” e questa volta il focus sarà sulla rappresentazione del cibo nell’età moderna, dalla metà del ‘400 al barocco. L’appuntamento è per venerdì 23 marzo alle ore 17.30, nella Sala G. Bari della Confcommercio di Vicenza (via Faccio, 38), con l’Università del Gusto (la struttura formativa food dell’Associazione) e Biblioteca Internazionale La Vigna, che invitano gli appassionati all’incontro con lo storico dell’arte Fernando Rigon Forte. La partecipazione è, come sempre libera: si potrà così conoscere, attraverso un inedito excursus iconografico, come i grandi artisti dell’epoca raffiguravano ciò che finiva “sopra la tavola, davanti agli occhi, sotto i denti”, che non a caso è il sottotitolo di questa seconda edizione di Arte a Tavola. Come avvenuto nella precedente conferenza, anche questa volta Fernando Rigon Forte, una delle voci più autorevoli e più aggiornate nel panorama italiano dell’iconografia, coinvolgerà i presenti in un racconto arricchito da selezionate immagini che lo studioso ha scovato in Internet, dove la presenza iconografica si va facendo sconfinata. Rigon Forte si soffermerà, come si diceva, sulle raffigurazioni dell’epoca umanistica; saranno i grandi banchetti dalla metà del ‘400 a dominare la scena: dall’opulenza equilibrata del Rinascimento, memore del classicismo antico, all’eloquenza retorica trasbordante del Barocco, al lusso sfarzoso e gratuito del Rococò.