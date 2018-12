VICENZA – L’aperitivo benefico delle Ladies’

“L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese”. Domenica 16 dicembre il Ladies’ Circle Vicenzati ti aspetta per il tradizionale “aperitivo natalizio che fa del bene” presso Il Garibaldi a Vicenza, dalle ore 19. Quest’anno il ricavato della serata sarà devoluto alla onlus Il Pomodoro di Bolzano Vicentino, bellissimo progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità mentali, psichiche e fisiche. Oltre a brindare insieme alla magia del Natale in arrivo, sarà un’occasione per conoscere questa realtà meravigliosa, che ci insegna come la terra quando è coltivata appiani le diversità perché dà i suoi prodotti a tutti e “un pomodoro è sempre un pomodoro, che lo coltivi una persona con disabilità o meno”.