VICENZA – IEG, a Cosmofood 2018 spazio all’alta formazione per i professionisti del Food&Beverage

A Cosmofood i professionisti del settore food&beverage troveranno numerosi corsi di aggiornamento e alta formazione pensati per loro. La 6^ edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al mondo food, beverage e professional equipment, vero e proprio punto di riferimento nel Triveneto per appassionati, aziende e operatori del mondo Ho.Re.Ca., si terrà da domenica 11 a mercoledì 14 novembre prossimi in Fiera di Vicenza.

Protagonista della Hall 7 della Fiera, che ospiterà il mondo del B2B, sarà DIEFFE – Accademia delle Professioni, Partner Tecnico esclusivo di Cosmofood, che nel suo spazio proporrà un ricco calendario di appuntamenti ed approfondimenti, masterclass e laboratori sensoriali con un susseguirsi di professionisti, docenti ed esperti di marketing e riposizionamento strategico, che si alterneranno sul palco per un focus sulle nuove tendenze in fatto di food, beverage, mixology, food-pairing, start-up e marketing di settore.

Tra gli altri, da segnalare i corsi a cura di Alberto Riolfo, Presidente di WEBSONICA, agenzia di marketing online che si occupa di soluzioni digital per le imprese, che nei suoi interventi si concentrerà su due aspetti 2.0 ormai particolarmente importanti anche per i ristoratori: la cura e la gestione dei profili social della propria attività e le buone prassi da conoscere per “scalare” le classifiche di Tripadvisor. E ancora le masterclass sulle tecniche di abbinamento Food/Beer e Food/Wine con Mario Pegoraro, docente ed esperto enogastronomo. Sarà infine attivo, durante tutte le quattro giornate di manifestazione, un servizio dedicato a tutti i visitatori che desiderano aprire – o rilanciare – la propria attività nel settore Ho.Re.Ca: Start-up Corner, dove un consulente specializzato sarà a disposizione su appuntamento dei professionisti presenti in fiera.

Tutte queste iniziative, unite alla presenza di nuove, importanti realtà e di aziende leader per i comparti Ho.Re.Ca, food service, retail e contract, dimostrano la forte volontà di Cosmofood di confermarsi come una piattaforma B2B di riferimento dove poter presentare le ultime novità agli operatori professionali. Gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering potranno trovare i migliori prodotti del settore food & beverage, impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale, per essere sempre aggiornati e fornire ai propri clienti un servizio di alto livello.