VICENZA – Donne Coldiretti protagoniste del Festival della vita all’aria aperta 2018

“Vogliamo far sentire la nostra voce e le nostre idee”. Così Michela Menti, responsabile vicentina di Coldiretti Donne Impresa annuncia il proprio impegno, sebbene da poco abbia preso il timone dell’Associazione femminile di Coldiretti Vicenza. Donna Impresa Vicenza, infatti, ha collaborato con il Comune di Monteviale per sviluppare alcuni eventi che si svolgeranno durante la seconda edizione della manifestazione Festival della vita all’aria aperta. Con l’assessore Eva Viale è stato fatto un costruttivo incontro e Coldiretti ha sviluppato con le scuole il progetto di Educazione alla Campagna Amica. Una collaborazione che porterà alla realizzazione di una ciclabile a Monteviale, per promuovere nel territorio collinare attività all’aria aperta: passeggiate, nordic walking ed un percorso sportivo nel bosco, nonché un percorso benessere. “Si tratta di idee e di un impegno – commenta Michela Menti – per dare redditività ad aree collinari svantaggiate, caratterizzate da un’agricoltura professionale per pochissimi, ma che potenzialmente potrà essere una risorsa per nuove persone intenzionate a sviluppare aziende sempre più multifunzionali/turistiche.

Ecco, di seguito, gli impegni di Donne Impresa Vicenza nei prossimi

Venerdì 25 maggio lettura animata “Il viaggio del latte” in biblioteca

Sabato 26 maggio “Giochi Antichi” a cura di Giuseppe Bertuzzo, agricoltore che ha ricreato alcuni giochi antichi studiandoli dai libri e spiegherà come sono stati ideati e la loro funzione.