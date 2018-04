VICENZA – CRESPADORO – Accordo con prefettura per lavoro volontario migranti

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Lo scorso 11 aprile in Prefettura a Vicenza sono stati siglati due protocolli, per la realizzazione di progetti di attività di volontariato, da parte dei richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza temporanei gestiti dalla Prefettura di Vicenza.

Un primo accordo denominato “Accoglienza, impegno civile ed integrazione” è stato siglato tra la Prefettura il Comune di Crespadoro e la cooperativa “Il Corallo” che opera in quel territorio.

In base a tale protocollo i volontari saranno impiegati nel territorio del Comune di Crespadoro in interventi tesi alla tutela e al decoro delle aree e degli spazi pubblici e di pertinenza delle strutture pubbliche ed istituzionali, nonché, nell’aiuto alla coltivazione di orti solidali, al supporto in eventi particolari ed al

supporto ad associazioni del territorio.

L’associazione “Il Corallo” collaborerà nell’azione di impiego dei volontari attraverso la sottoscrizione del Patto di volontariato, stimolando la partecipazione attiva da parte dei richiedenti asilo al progetto, come percorso di consapevolezza e fondamento del processo di integrazione sociale e culturale, nell’ottica anche del

miglioramento delle loro competenze di socializzazione e di alfabetizzazione.

Il secondo protocollo è stato firmato dalla Prefettura di Vicenza con il Comune di Vicenza , l’ A.I.M. (Aziende Industriali Municipali) l’Istituto Scolastico Comprensivo n. 3 “V. Scamozzi”, le cinque parrocchie della zona berica del capoluogo (Parrocchia di Campedello – S. Cuore di Gesù, la Parrocchia di S. Croce Bigolina – S. Giovanni Evangelista, la Parrocchia di Longara – Ss Filippo e Giacomo, la Parrocchia di Debba – S. Gaetano Thiene, la Parrocchia di S. Pietro Intrigogna – S. Pietro Apostolo) i due enti gestori delle strutture di accoglienza site

nella zona di riferimento la Cooperativa “L’angolo” e la Cooperativa “Le Orme”.

Tale progetto, permetterà di attivare numerose e diverse risorse del

territorio, attivando una rete con le realtà che già esistono.

Nell’occasione sono state ricordate le finalità del suindicato accordo che

prevede l’impiego, su base volontaria e gratuita, dei richiedenti protezione

internazionale in attività di pubblica utilità in favore della collettività locale, con

l’obiettivo di favorire il loro inserimento sociale e l’integrazione sociale e culturale

nel nostro Paese; potendo contribuire a dare compimento alla propria dimensione

umana: permettendo loro, di rendersi comunque utili e dare il senso della

restituzione di quanto una persona riceve nel momento della accoglienza.

Le attività previste sono legate al miglioramento del decoro urbano e

riguardano orientativamente la tinteggiatura di panchine e staccionate, la

raccolta di fogliame, la pulizia e la manutenzione periodica delle aree verdi, la

manutenzione e la verniciatura di ringhiere, panche e tavoli in legno, la

collaborazione per la realizzazione di sagre e feste locali e altre attività di facile

esecuzione che emergessero come utili.

Compito di accompagnare i volontari nelle attività previste saranno le due

cooperative sociali, attraverso un “tutor” designato, mentre il ruolo di AIM sarà

quello di fornire corsi di formazione sulla sicurezza e sul corretto impiego degli

strumenti richiesti per lo svolgimento delle attività.

Entrambi i protocolli, che hanno una durata di due anni, si inseriscono

nell’ambito delle iniziative progettuali avviate dalla Prefettura di Vicenza per

instaurare un rapporto sinergico di collaborazione con gli enti gestori e i Comuni

volti a favorire l’impegno volontario dei richiedenti asilo, a favore della comunità

locale che li ospita in un clima positivo di relazioni.