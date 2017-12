VICENZA – Campo Marzo: sentiero natalizio con droga alla Hänsel e Gretel

Il grande parco cittadino, da anni al centro delle cronache per ospitare gruppi di spacciatori, offre nel periodo natalizio un vero e proprio sentiero della droga, che ricorda molto le briciole di Hänsel e Gretel dei Fratelli Grimm.

Da tempo, durante i controlli, vengono ritrovate dosi di cocaina, marijuana o eroina, nascoste dietro i cespugli o in prossimità dei cassonetti. Ieri poco prima delle 11, i militari dell’esercito in perlustrazione del parco, hanno notato che lungo un vialetto pedonale, erano disposti in una singolare sequenza, dei tappi di bottiglia di birra. Hanno quindi scoperto che i tappi indicavano i punti nei quali erano state seppellite dosi di cocaina. Hanno quindi allertato la Polizia di Stato. E’ bastato scavare un po’ per ritrovare bottiglie 24 ovuli, sparsi nel parco, per un totale di 7,62 grammi. Le dosi erano state riposte in bottiglie di plastica tagliate a metà e sotterrate lungo il vialetto.