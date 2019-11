Viaggio nelle contrade di Neri Pozza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sabato 16 novembre, una visita guidata dedicata alla Vicenza di metà Novecento, raccontata attraverso l’attività del grande editore e degli artisti a lui vicini. Il percorso si concluderà con la visita a palazzo Giustiniani, dov’è allestita una mostra.

“Vicenza è una città aristocratica, dove le case e i palazzi stanno in contrappunto con le piazze e i cortili”. Così scriveva Neri Pozza al quale è dedicato un tour nel cuore della città, nei luoghi che egli frequentava assieme ad un gruppo di pittori, scrittori e intellettuali a cavallo tra il 1930 e il 1950.

Il percorso, intitolato “Neri Pozza e il cenacolo della gaia gioventù”, è in programma sabato 16 novembre con partenza alle ore 15.00 da piazza delle Erbe.

La visita, che torna anche quest’anno a conclusione delle iniziative organizzate da Fondazione di Storia e Accademia Olimpica in ricordo di Neri Pozza (con la collaborazione del Il Giornale di Vicenza e Neri Pozza Editore), attraversa i luoghi in cui Pozza ha vissuto e lavorato, che hanno segnato la sua formazione e in cui ha ambientato alcuni dei suoi racconti più riusciti.

Negli ultimi anni del fascismo e nel dramma della seconda guerra mondiale, a Vicenza si muovono infatti protagonisti di altissimo profilo umano e culturale, capaci di lasciare una traccia profonda anche fuori dai confini della città: personalità dello spessore, tra gli altri, di Antonio Barolini e Licisco Magagnato, Toni Giuriolo e Torquato Fraccon, Gigi Ghirotti e Otello De Maria. Rivisitare le loro vicende vuol dire muoversi tra iniziative culturali, cenacoli artistici e caffè dove tirar tardi, ma anche fare i conti con i bombardamenti, il carcere, l’esilio e, per alcuni, i campi di concentramento.

Il percorso si concluderà con la visita a palazzo Giustiniani, sede della Fondazione di Storia, dove fino a domenica 17 novembre (orario continuato 9.00 – 18.00, sabato e domenica aperto), è allestita una mostra dedicata a Neri Pozza e ai lavori degli altri protagonisti di quel periodo, con libri, lettere, fotografie e dipinti.

Il tour e la visita alla mostra sono curati dall’Associazione Guide Turistiche. Il ritrovo è alle 14.45 in piazza delle Erbe. Il costo è di 8 euro a persona (ragazzi gratuiti). Dato che i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione scrivendo a vicenzatourguide@gmail.com.