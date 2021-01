VENETO – Inverno fra i più nevosi degli ultimi 15 anni

Dopo le abbondanti nevicate del fine settimana, le condizioni di innevamento della montagna veneta risultano eccezionali. A 1500 m di quota il manto nevoso raggiunge e supera quasi ovunque i 150 cm, mentre a 2000 m, e in qualche località prealpina anche a quote inferiori, supera i 200 cm. Si tratta di uno degli inizi di inverno più nevosi degli ultimi 10/15 anni, richiamando gli eccezionali inverni del 2013/14 e soprattutto del 2008/09, quando, come in questo caso, si ebbero ingenti nevicate già a partire dall’inizio di dicembre.

Conseguenza delle abbondanti nevicate e del consistente manto nevoso non ancora consolidatosi è l’elevato pericolo di valanghe, che è salito a grado 4 (forte) su una scala da 1 a 5.

Si raccomanda quindi la massima prudenza in caso di frequentazione degli ambiti non controllati della montagna e di consultare il bollettino Neve e valanghe di Arpav per avere informazioni sulla situazione del manto nevoso.