VENETO – Elia Viviani campione d’Italia di ciclismo su strada

“Gioisco insieme al nostro campione veronese: la maglia tricolore che ha vinto oggi è il giusto premio alla sua bravura, alla sua caparbietà, a quella sua costante voglia di migliorarsi e di vincere sia su strada che su pista. Bravo Elia!” Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con Elia Viviani, laureatosi nel pomeriggio nuovo campione italiano in linea su strada, tagliando per primo, in volata, il traguardo di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. “I recenti successi e quest’ultimo in particolare si sommano alle quattro vittorie di tappa che hanno valso al nostro ciclista il primo posto nella classifica a punti e la conquista della Maglia Ciclamino nell’ultimo Giro d’Italia – conclude Zaia –: Viviani conferma, quindi, di essere uno dei più forti velocisti al mondo e un campione di cui tutto il Veneto deve essere fiero”.