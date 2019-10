VENETO – Caso di meningite: paziente dimesso

La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ulss 2 trevigiana comunica che il paziente ricoverato in rianimazione all’Ospedale di Castelfranco per meningite meningococcica oggi è stato dimesso dallo stesso reparto in quanto le sue condizioni sono in via di miglioramento tali da considerarlo fuori pericolo. Il paziente è ora ricoverato nel reparto di neurologia dove continuerà le cure necessarie seguendo il protocollo del caso.