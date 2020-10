Vendono ortaggi ma cercano di truffare anziani: due giovani napoletani denunciati

I carabinieri hanno denunciato due individui, un 28enne di Acerra (Napoli) e un 20enne di Napoli entrambi residenti ad Afragola (Napoli). I due ieri stavano girando per le abitazioni Grumolo delle Abbadesse, proponendo, perlopiù ad anziani, la vendita di cassette di ortaggi a buon prezzo e con questo escamotage tentavano di truffarli al momento del pagamento, circuendoli. La loro presenza è stata però notata dal vicecomandante della stazione di Grumolo che li ha fermati e denunciati per truffa aggravata in concorso. La coppia girava a bordo di un Doblò bianco. Il 28enne di Acerra ha dei precedenti specifici per truffa.