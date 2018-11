VALDAGNO – Il baby-calciatore dà una lezione ai genitori sugli spalti

E’ diventato virale il post dell’ACD Molina 1981 – Settore Giovanile che da qualche giorno compare nelle bacheche più svariate di Facebook. La foto di un ragazzino come tanti, del settore giovanile del Valdagno, a fine partita, con borsone e tuta della sua squadra: due occhi sinceri e sgranati verso l’obiettivo fotografico. A raccontare la sua storia, un episodio simbolico avvenuto domenica che però è diventato un esempio di quello che spesso accade e non dovrebbe accadere nei campi sportivi giovanili, dove i genitori molto spesso sono più competitivi dei figli stessi – un post della squadra avversaria, il Molina di Malo, appunto:

“Questo ragazzino qui, Samuele, del FC Valdagno oggi ha fatto un qualcosa di speciale/unico…dopo un gol convalidato/contestato (cat. Esordienti) sugli spalti gli animi si sono un po’ surriscaldati (non ce ne frega chi è stato fatto sta che non deve succedere e STOP) e lui che fa…si avvicina alla rete del campo dicendo questo verso tutti i genitori presenti “Per cortesia basta…lasciateci giocare siamo qua per divertirci”…che dire tanto di cappello a lui in primis e alla famiglia! Queste sono le cose che vogliamo sottolineare”.