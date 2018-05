TORRI di Q.lo – Blitz di Forza Nuova contro presenza nomadi in zona Piramidi (VIDEO)

Blitz di Forza Nuova ieri sera a Torri di Quartesolo in zona Piramidi – Cinema The Space. “L’avevano promesso e scaduto l’ultimatum di 48 ore alle autorità, si sono presentati in tanti in via Savona a Torri di Quartesolo, ieri sera, per chiedere il ripristino della legalità e lo sgombero dei camper presenti” recita un comunicato del movimento politico.

“Una presenza imponente, oltre 100 persone, una capacità di mobilitazione unica, tra lo stupore delle stesse forze dell’ordine, schierate per prevenire qualsiasi tensione.

Ma ieri via Savona -continua il comunicato- sembrava un’altra zona rispetto a quella che si è abituati a vedere solitamente: le piazzole occupate abusivamente dai camper erano sgombre e pulite come non mai.

A sorridere sono ancora una volta Gianluca Deghenghi e Daniele Beschin, rispettivamente coordinatori provinciali del Mis e di Forza Nuova: “è un successo già constatare che l’area almeno per questa sera ha una parvenza di normalità. Non sappiamo se da domani tutto tornerà come prima, probabilmente si. L’unica cosa certa è che quanto abbiamo portato in piazza stasera è un malessere tangibile e la situazione deve essere risolta. A tale proposito non escludiamo nei prossimi giorni ancora iniziative”, dichiarano i responsabili. “Tra le ipotesi l’insediamento di una grande area di “bivacco” all’inizio di via Savona, per distribuire generi alimentari, cibo e bevande alle famiglie italiane in difficoltà. Una provocazione con un’utilità sociale, fintanto che le situazioni di bivacco che causano degrado e sporcizia, non verranno definitivamente debellate.

Arriva poi la stoccata nei confronti degli esponenti di Potere al Popolo: “Questi signori devono avere effettivamente qualche problema”, dichiara il coordinatore di Forza Nuova, “la ragione della nostra presa di posizione ci è stata data dalla grande partecipazione e dalla solidarietà incassata dagli esercenti situati in zona. Si perchè numerosi sono stati nel tempo, gli esposti da parte di normali cittadini e gestori dei locali, che lamentano la sporcizia e il degrado. Nell’area non c’è solo un night, ma anche diverse attività commerciali e locali frequentati da tante persone. Gli esponenti di Potere al Popolo stiano tranquilli, nessuno ha minacciato nessuno,i nomadi se ne devono andare da lí e la legalità deve essere ripristinata. Chiedere il rispetto delle regole non è una minaccia, è buonsenso, quello che questi comunistelli figli di papà non hanno mai avuto”.