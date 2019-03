Tentano il furto in un bar: rangers aggrediti con un cacciavite

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Questa notte, intorno alle ore 02, si è verificato un tentativo di furto all’interno del “Bar Sport” di Rossano Veneto, sito in Via Torricella. Tre soggetti hanno tentato di forzare la porta d’ingresso, facendo però scattare il sistema d’allarme. Dei “Rangers” ha effettuato il primo intervento sul posto, ma è stato fatto bersaglio del lancio di un cacciavite di grosse dimensioni ad opera dei malviventi che hanno così guadagnato la fuga. Immediate le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa che hanno permesso di rintracciare due soggetti presumibilmente coinvolti nell’episodio.