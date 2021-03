SCUOLA – Corsi volontari estivi fino a luglio? L’ipotesi del governo

Il governo sta studiando la possibilità di tenere aperte tutte le scuole, dagli asili alle superiori, fino a luglio. Non si tratterebbe però di svolgere le normali lezioni frontali, ma invece di laboratori e attività di taglio differente rispetto al consueto. Il ministro Bianchi vorrebbe annunciare questa decisione al più presto, in modo che le scuole si organizzino per l’apertura estiva e che la proposta venga inserita dal governo nel piano per l’estate, in programma dopo Pasqua.

Pagelle a giugno, laboratori e corsi a luglio

Questo non cambierà comunque il periodo di scrutinio: a metà giugno gli studenti riceveranno comunque le pagelle, ma potranno frequentare i loro istituti anche nel mese di luglio (e, forse, anche all’inizio di agosto) per svolgere “laboratori e attività di socializzazione”. Questi laboratori non saranno a frequenza obbligatoria, ma comprenderanno attività come lo sport, il teatro, la fotografia. Ogni scuola potrà scegliere a quali attività dedicare i propri sforzi e cosa proporre agli studenti. Il progetto non riguarda solo le scuole, ma anche quei lavoratori le cui professioni sono state danneggiate dal periodo Covid e che avranno la possibilità di tenere corsi all’interno degli istituti.

Il ruolo dei professori

Resta ancora da definire quale sarà il ruolo degli insegnanti in questa circostanza: probabilmente parteciperanno su base volontaria, con una retribuzione parziale. Il ministero dell’istruzione sta cercando di capire quali siano le risorse disponibili per queste attività, che dovranno essere gratuite per le famiglie.

Rimangono corsi di recupero ed esami a settembre

I rimandati dovranno comunque frequentare i corsi di recupero propedeutici agli esami di riparazione a settembre. Le attività estive degli istituti superiori dovrebbero prendere il via a luglio, dopo gli esami di maturità.