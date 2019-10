Ruba alle Piramidi, denunciato 44enne

TORRI DI QUARTESOLO: denunciato per furto aggravato di capi di abbigliamento e porto abusivo di arma

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, il 03 ottobre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato e porto abusivo di arma, M.V 44enne originario di Parma ma di fatto senza fissa dimora.

L’intervento dei militari dell’Arma veniva richiesto da parte del personale del negozio Upim, all’interno del centro commerciale “Le Piramidi”, che avevano sorpreso l’uomo, subito dopo aver oltrepassato le casse, con alcuni capi di abbigliamento dai quali aveva rimosso le placche antitaccheggio.

I militari, al loro arrivo, oltre al recupero della refurtiva rinvenivano nella disponibilità dell’uomo un taglierino verosimilmente utilizzato per la rimozione del dispositivo antifurto.

L’Autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa di reato trasmessa dai Carabinieri, valuterà i conseguenti provvedimenti.